Gerüchte um Südtirols LH Kompatscher vor Wien-Besuch

Innsbruck – Heute wird Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) Gast im Südtirol-Unterausschuss im Parlament in Wien sein. Indessen wird in Südtirol über seine Zukunft diskutiert. Ursprünglich wollte Kompatscher bei der Klausur der Südtiroler Volkspartei (SVP) am Samstag bekannt geben, ob er 2023 bei der Landtagswahl wieder kandidiert. Jetzt wurde die Klausur überraschend auf 17. Dezember verschoben. Im Hintergrund ist weiter von internen Grabenkämpfen die Rede, auch davon, dass der Landeshauptmann beschlossen habe, sich aus der Politik zurückzuziehen. Nicht erst nach der Wahl im Herbst 2023, sondern sogar sofort. Kompatscher will zu den aktuellen Spekulationen derzeit nichts sagen.