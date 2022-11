Klöster im Visier der Nazis: ORF-Doku über heimlichen Widerstand

Innsbruck – Es ist eine bedrückende „Kreuz und quer“-Dokumentation, die heute Dienstag um 23.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird. Titel des Filmbeitrags von Anita Lackenberger und Gerhard Mader: „Eine Geschichte des heimlichen Widerstands“. Es geht um die kaum bekannte Geschichte der Enteignung der Klöster in Tirol, vor allem um jenes der Jesuiten und das Frauenkloster der Ewigen Anbetung. Gauleiter Franz Hofer wollte Adolf Hitler zum 50. Geburtstag ein „juden- und klosterfreies Tirol“ präsentieren und startete eine Reihe von antikirchlichen Maßnahmen. Die Vertreibungen und Klosteraufhebungen der Innsbrucker Jesuiten und des Frauenklosters der Ewigen Anbetung ermöglichen einen Blick auf die Gesamtsituation der (Nord-)Tiroler Kirche, die damals ja noch keine eigene Diözese war. Der junge, frisch geweihte Bischof Rusch wurde vom Gauleiter nicht anerkannt, KZ-Inhaftierungen und in weiterer Folge zahlreiche Todesopfer waren die Folge. Die Jesuiten prägten die Innsbrucker Universität, verfügten mit dem Canisianum über eine internationale Ausbildungsstätte und waren den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Diese beschlagnahmten daher alle Jesuitenbesitztümer, vertrieben die Jesuiten aus dem „Gau“ und überließen das Jesuitenkolleg der Polizei. Diese verließ übrigens erst lange nach dem Krieg (nach einem erfolgreichen Gerichtsverfahren der Jesuiten gegen den Staat Österreich) das Gebäude. Damit nicht genug – das „volks- und staatsfeindliche Vermögen“ der Jesuiten, das Collegium Canisianum, wurde an das Deutsche Reich verkauft. Die erlösten 1,5 Millionen Reichsmark dienten zur Teiltilgung des Kredits, der für den Bau des Gauhauses, des heutigen Landhauses, aufgenommen wurde.