Strasser Einsatz für Unterführung hat sich gelohnt

Strass i. Z. – Zwischenzeitlich hatten sie jede Hoffnung verloren, aber am Ende hat sich ihr Einsatz gelohnt: Die Unterführung unter der Zillertaler Landesstraße im Strasser Ortsteil Astholz wurde erneuert und behindertengerecht umgebaut.

Der ursprüngliche Plan lautete: Abriss. Denn die Unterführung war in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig. Die Kosten dafür relativ hoch. Ein Abriss erschien billiger. Doch die Unterführung ist der einzige Weg in den Ortskern, ohne die Landesstraße überqueren zu müssen. Für viele Anrainer war es ein Schock – immerhin wollten sie ihre Kinder auf einem sicheren Weg in die Schule oder den Kindergarten wissen. Besonders dann, wenn der Brettfalltunnel gesperrt ist, fließt der gesamte Verkehr über die Landesstraße durch Strass.