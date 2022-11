Zugspitz-Talkessel: Mehr als 30 Prozent der Belastung ist Binnenverkehr

Ein Mobilitätskonzept für Lermoos, Ehrwald und Biberwier ist nur in kleinen Schritten umsetzbar. Die Generallösung rückt in weite Ferne.

Biberwier – Das Interesse der Bevölkerung an der Präsentation des neues Mobilitätskonzeptes für die Zugspitz-Talkesselgemeinden Ehrwald, Lermoos und Biberwier war überschaubar, die Enttäuschung der Gemeindechefs deutlich zu spüren. Immerhin wird seit 2020 an dem Projekt gearbeitet.

Gerade einmal drei Dutzend Bürger waren in den Saal nach Biberwier gekommen, um den Ausführungen des Planungsverantwortlichen Helmut Köll zu lauschen. Er erarbeitete die Fakten über den Ist-Zustand in der Region, hat dabei jedoch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie mögliche zukünftige Varianten die B179 betreffend ausgeklammert.

Neben dem Durchzugsverkehr ist aber auch der Binnenverkehr in der Region ein ganz maßgeblicher Faktor: 640 Auspendler, 305 Einpendler und 253 Pendler zwischen den Gemeinden werden pro Tag gezählt. Damit macht der Binnenverkehr mehr als 30 Prozent der Gesamtbewegungen aus. Hier gelte es an Mitfahrgelegenheiten zu arbeiten, meinte Köll.

Die rund 1,3 Millionen Gästenächtigungen im Talkessel mit sinkender Aufenthaltsdauer seien ein weiterer Grund für den zunehmenden innerörtlichen Verkehr. Hinzu komme der Tagestourismus, besonders in Ehrwald mit dem Zubringer zur Ehrwalder-Alm-Bahn. Die neue Verbindungsbahn Sonnenhang-Ganghofer Blitz könnte hier Entlastung bringen. Eine funktionierende Parkraumbewirtschaftung mit einem Parkleitsystem und einem elektronischen Buchungssystem könnte weiterhelfen.

Anzustreben, aber wahrscheinlich in weiter Zukunft gelegen sei die Talkesselumfahrung im Norden von Lermoos, mit einer Mitte-Ausfahrt in den Tourismusort. Diese Generallösung sahen Projektanten, Bürgermeister und die wenigen Besucher allerdings erst weit in der Zukunft. Die Finanzen sowie die langwierigen Planungsarbeiten stünden der breiten Unterstützung entgegen.