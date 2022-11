Osttiroler TVB-Obmann Franz Theurl: „Stimmung gut wie nie“

Lienz – Die Stimmung in den heimischen Tourismusbetrieben ist so gut wie nie zuvor, wenn man dem Osttiroler TVB-Obmann Franz Theurl glauben darf. „Es hat heuer natürlich Schrecken gegeben, als eine Vervielfachung der Energiepreise angedroht war. Ein Unternehmer mit zwei Häusern hat mir gesagt, er sperrt erst gar nicht auf, wenn er statt 45.000 Euro 700.000 Euro bezahlen muss“, berichtete Theurl in einem Pressegespräch freimütig. Doch die Lage werde sich entspannen, die Energie- und Treibstoffpreise würden aktuell und weiter sinken, ist der Obmann zuversichtlich. „Unsere Betriebe werden zum größten Teil von Familien geführt, deren Mitglieder in den letzten Monaten hohen persönlichen Einsatz zeigen mussten. Belohnt werden wir durch die äußerst gute Buchungslage für den kommenden Winter. Das motiviert unsere Betreiberfamilien neu.“