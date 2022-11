Fendels setzt auf Dialog zwischen Bürgern und Touristikern

Fendels – Der Tourismus ist in der Landecker Gemeinde Fendels schon lange nicht mehr wegzudenken. Sei es direkt, indirekt, im Haupt- oder im Nebenerwerb – inzwischen würde der Großteil der Einheimischen davon leben, erklärt Dietmar Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbands Erlebnisregion Kaunertal. So liegt es auf der Hand, dass bei einem dreitägigen Workshop zur zukünftigen Ausrichtung der Region Mitte November nicht nur touristische Leistungsträger, sondern insbesondere alle interessierten Gemeindebürger zur Teilnahme animiert wurden.

Es ist ein weiteres Projekt, das in Zusammenarbeit mit der „Clean Alpine Region Kaunergrat (CLAR)“ die Richtung für nachhaltiges Wirtschaften in der Region vorgeben soll. Veranstaltet wurde der Workshop von Tourismusverband und Gemeinde, touristische Leistungsträger aus Hotellerie, Gastronomie und der Kaunertaler Gletscherbahnen setzten sich mit den Fendler Gemeindebürgern an den runden Tisch. Und diskutierten – begleitet von einer außenstehenden Agentur – über verschiedenste Belange: von der Gestaltung des Ortsbilds über die Verbesserung der Kommunikation bis hin zur Weiterentwicklung des Unterkunftsangebots oder dem Ausbau der Wanderwege.