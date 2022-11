Gerichtssplitter: Attacke auf Justizwachebeamte brachte weitere 18 Monate Haft

Mitte Jänner hätten sich für einen bereits mehrfach vorbestraften Ungarn eigentlich die Tore der Justizanstalt Innsbruck öffnen sollen. Seit gestern ist jedoch für den 49-Jährigen die Freiheit wieder in weite Ferne gerückt. War in dessen Zelle doch im Juni ein Brand ausgebrochen. Mithäftlinge alarmierten die Justizwache, welche den Ungarn in hochaggressivem Zustand in der Zelle vorfand. Aufgrund seiner Attacken musste der im Gefängnis als Hitzkopf bekannte Mann darauf am Boden fixiert und sogar von vier Beamten aus der Zelle getragen werden.