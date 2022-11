Verärgerung nach Randale bei Teufellauf in Imst

Imst – Fassungslosigkeit herrscht noch immer in Imst, zwei Tage nachdem einige Jugendliche einen Krampusumzug dazu benutzten, um Randale zu machen. Am Samstag sorgte am Rande eines friedlichen Teufellaufs eine Gruppe aus Innsbruck für Pöbeleien und schließlich für eine Rauferei. Als die Polizei einschritt und einen Raufbold festsetze, verlangten zehn bis 15 seiner Freunde vor der Polizeiinspektion seine Freilassung. Am Ende wurden fünf Personen kurzzeitig festgenommen und wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt.