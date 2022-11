Teuerung trifft auch Sanierung des Parlaments

Wien – Die Sanierung des Parlaments ist bald beendet. 2014 haben die Vorbereitungen zur Renovierung und Modernisierung begonnen, so richtig los ging es mit den Bauarbeiten 2018. Am 12. Jänner wird das Haus am Ring mit einem Festakt eröffnet. Am 14. und 15. Jänner lädt das Parlament zum Tag der offenen Tür. Am 26. Jänner soll Alexander Van der Bellen im Historischen Sitzungssaal erneut als Bundespräsident angelobt werden.