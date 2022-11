Maskenpflicht in Wiener Öffis wohl den ganzen Winter über

Die Situation in den Spitälern sei noch immer eine sehr fordernde, gab er zu bedenken. Man müsse auf vulnerable Gruppen achten, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch die Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegebereich bleiben vorerst.

Wien – In Wien werden die aktuellen Corona-Schutzmaßnahme wohl noch länger gelten. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erläuterte, wird es die Maskentragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmittel – und die Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich – vermutlich noch den ganzen Winter über geben. „Es macht Sinn, gewisse Maßnahmen in der kälteren Jahreszeit aufrecht zu erhalten", sagte er im Interview mit der APA.

Die Situation in den Spitälern sei noch immer eine sehr fordernde, gab er zu bedenken. Man müsse auf vulnerable Gruppen achten – also etwa in Spitälern oder Pflegeeinrichtungen. PCR-Tests und eine FFP2-Tragepflicht für Besucher sind dort noch immer nötig. Positiv auf das Coronavirus getestete Menschen erhalten keinen Zutritt. In den Krankenhäusern wird es auch weiterhin nur eine limitierte Anzahl von Besuchern geben.