Entscheidung in Gruppe A: Niederlande und Ecuador mit den besten Karten

Finale in Gruppe A: Den Niederlanden reicht gegen Gastgeber Katar bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen. Senegal muss gegen Ecuador gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Mit uns seid ihr bei beiden Spielen live dabei!

Ecuador: Trainer Gustavo Alfaro erwartet das bislang schwerste Spiel im Turnier. Für beide Teams geht es ums Weiterkommen. "Das wird ohne Zweifel wahnsinnig intensiv", prophezeite Alfaro, der den gelb-gesperrten Mittelfeldspieler Jhegson Méndez ersetzen muss. Torjäger Énner Valencia ist leicht angeschlagen, kann aber spielen. Schießt er das nächste Tor für Ecuador, wäre dies mit dann sieben WM-Toren in Serie für sein Land ein WM-Rekord.

Niederlande: Ein Sieg und damit Platz eins in der Gruppe sind fest eingeplant. Bei den Niederlanden steht gegen den Außenseiter im Vordergrund, die eigene Offensive ins Laufen zu bringen. Beim 1:1 gegen Ecuador brachte das Team nur einen Schuss auf das Tor zustande, was für eine Elftal schlicht inakzeptabel ist. Deshalb soll Memphis Depay erstmals in der Startelf stehen und für Abhilfe sorgen.