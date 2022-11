England souverän weiter, US-Held Pulisic verletzte sich bei Goldtor

Topfavorit England schoss sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Wales zum Gruppensieg und trifft im Achtelfinale am Sonntag auf den Senegal. Die USA setzten sich gegen den Iran mit 1:0 durch und bekommen es am Samstag mit den Niederlanden zu tun.

⚽ WM 2022, Gruppe B

🟢 Iran - USA 0:1 (0:1)

Die USA stehen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Das Team von Coach Gregg Berhalter feierte am Dienstag in Doha einen 1:0-(1:0)-Erfolg über den Iran und sicherte sich hinter England Platz zwei in Gruppe B. Für die US-Boys ist es der erste Einzug in die K.o.-Phase seit 2014. Der Iran verpasste als Gruppendritter die erstmalige Qualifikation für ein WM-Achtelfinale.

In Hälfte eins betrieb die USA Einbahnstraßen-Fußball. Christian Pulisic brachte die Amerikaner folglich verdient in Führung (38.). Der Torschütze und Chelsea-Legionär prallte in dieser Aktion mit Iran-Torhüter Beiranvand zusammen, konnte nach einer kurzen Behandlung weiterspielen. In der Halbzeit blieb Pulisic aufgrund einer Bauchverletzung allerdings in der Kabine. Ob er im Achtelfinale spielen kann, steht noch nicht fest.

Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichener, der Iran fand allerdings kaum gefährliche Aktionen vor. Der Sieg der USA ging schlussendlich absolut in Ordnung. Im Achtelfinale treffen die USA auf die Niederlande.

Doha, Al Thumama Stadium, SR Antonio Mateu (ESP)

Tor: 0:1 (38.) Pulisic Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

🟢 Wales - England 0:3 (0:0)

England ist bei der WM als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Der Champion von 1966 setzte sich am Dienstag in Al Rayyan gegen Wales mit 3:0 (0:0) durch und trifft nun als Erster von Pool B am Sonntag (20.00 Uhr/live TT.com-Ticker) auf den Gruppe-A-Zweiten Senegal.

Österreichs Play-off-Bezwinger Wales hingegen muss als Letzter mit nur einem Punkt nach Hause reisen. Die Tore erzielten Marcus Rashford (50., 68.) und Phil Foden (51.).

⚽ WM 2022, Gruppe B Wales - England 0:3 (0:0)

Al Rayyan, Ahmad bin Ali Stadium, 44.297, SR Vincic (SLO)

Tore: 0:1 (50.) Rashford, 0:2 (51.) Foden, 0:3 (68.) Rashford Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

