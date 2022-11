Drogen-Fahrt mit viel zu schnellem E-Roller beschäftigt die Justiz

Ein Mann fuhr mit seinem illegalen Roller durch die Innsbrucker Innenstadt. Und zwar am Gehsteig mit Cannabis-Rückständen im Blut und einem Passagier am Trittbrett. Die Folge: Eine Anzeige mit elf Delikten, die noch immer wegen ungeklärter Rechtsfragen den Verwaltungsgerichtshof in Wien beschäftigt.