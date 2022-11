Warum die Eisenbahner streiken: Gewerkschafter Hebenstreit im Interview

Am Montag standen die Züge in ganz Österreich still. Gewerkschaft und Arbeitgeber konnten sich nicht auf einen Kollektivvertrags-Abschluss einigen. Vida-Gewerkschaftschef Roman Hebenstreit erklärte im ZiB2-Interview, warum die Eisenbahner gleich 24 Stunden lang die Arbeit niederlegten.