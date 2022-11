Ex-FC-Tirol-Star Hansi Müller über DFB-Team: Der Glaube an sich selbst

Die Message nach dem 1:1 gegen Spanien heißt für mich ganz klar, dass man immer an sich glauben muss. Und das hat die DFB-Elf trotz starkem spanischen Start und dem Rückstand gemacht. Als Gastkommentar bei RaiUno waren die Italiener an meiner Seite davon beeindruckt, mit welcher Mentalität und welchem Engagement die Tür zum verdienten Ausgleich auch dank der guten Wechsel von Hansi Flick aufgegangen ist.

Wir haben uns am Ende verdient gegen ein Weltklasse-Team behauptet. Und wenn wir auch nicht zu den Top-Favoriten – vor allem in der Abwehr gibt es noch einiges zu tun – zählen, wäre es brutal, wenn ein Team wie Deutschland nach der Vorrunde heimfahren muss. Man hat gegen Spanien wieder gesehen, dass wir mit Goretzka, Kimmich, Sane oder dem unglaublichen Musiala, den ich auf eine Stufe mit Spaniens Pedri stelle, über eine unglaubliche Auswahl an hochtalentierten und außergewöhnlichen Mittelfeldspielern verfügen.

Es hat aber einen echten Mittelstürmer wie Niclas Füllkrug gebraucht, den sie nach seinem ersten WM-Treffer jetzt auch in Italien kennen. Er wäre vielleicht schon gegen Japan vom Start weg eine Option gewesen, gegen Costa Rica würde ich ihn so wie Sane auf jeden Fall von Beginn an bringen. Das wird ein undankbares Spiel, weil jeder erwartet, dass wir sie vom Platz fegen. Die haben in 180 Minuten einmal aufs Tor geschossen und drei Punkte. Auch so kann Fußball sein. Wir brauchen wieder viele Mentalitätsspieler, die sich ans Gute erinnern: Dazu zählt auch die erste Stunde gegen Japan.