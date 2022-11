In Brüssel beginnt Prozess um die islamistischen Anschläge von 2016

Am Morgen des 22. März sprengten sich zwei Extremisten in der Abfertigungshalle des Brüsseler Flughafens Zaventem in die Luft. Ein weiterer zündete in der U-Bahn-Station Maelbeek eine Bombe. 32 Menschen starben und 340 weitere wurden verletzt.

Brüssel – Mehrere Bomben, 32 Tote und Hunderte Verletzte – die islamistischen Anschläge in Brüssel im Jahr 2016 haben sich tief in das Gedächtnis Belgiens eingegraben. Sechseinhalb Jahre nach den Gräueltaten beginnt am Mittwoch in der belgischen Hauptstadt der Prozess gegen zehn Angeklagte. Es ist der größte Prozess vor einem Schwurgericht, der jemals in Belgien stattfand.

Zu den Hauptbeschuldigten zählt der Islamist Salah Abdeslam, der bereits im Juni in Frankreich wegen seiner Beteiligung an der Vorbereitung der Pariser Anschläge vom November 2015 mit 130 Todesopfern zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Abdeslam ist das einzige überlebende Mitglied des Pariser Terrorkommandos. In den Monaten danach tauchte er in Brüssel unter und nahm an den konspirativen Treffen der übrigen Mitglieder der Jihadisten-Zelle teil, die weitere Anschläge plante.

Am 22. März 2016 werden die Selbstmordanschläge in der belgischen Hauptstadt verübt – überstürzt, denn vier Tage zuvor wurde Abdeslam festgenommen. Eigentlich hatte die Zelle Pläne für Anschläge auf die Fußballeuropameisterschaft im Sommer in Frankreich, doch dazu kommt es nicht.

Neun Männer auf Anklagebank

Am Morgen des 22. März sprengen sich zwei der Extremisten in der Abfertigungshalle des Brüsseler Flughafens Zaventem in die Luft. Ein weiterer zündet in der U-Bahn-Station Maelbeek eine Bombe. 32 Menschen sterben und 340 weitere werden verletzt. Wie in Paris reklamiert auch dieses Mal die Jihadistenmiliz "IS" (Daesh) die Anschläge für sich.

Auf der Brüsseler Anklagebank werden nun neun Männer erwartet, unter ihnen Abdeslam und dessen Kindheitsfreund Mohamed Abrini. Der Kopf der Gruppe, Oussama Atar, wird als zehnter Angeklagter in Abwesenheit der Prozess gemacht; es wird vermutet, dass er in Syrien zu Tode gekommen ist.

Umbau von Panzerglas-Kasten vor Prozessbeginn

Der Prozess hätte eigentlich im Oktober beginnen sollen. Aber Mitte September hatten sich mehrere Angeklagte geweigert, in einem in Zellen unterteilten Panzerglas-Kasten Platz zu nehmen. Die Anwälte kritisierten, ihre Mandanten würden darin wie Tiere zur Schau gestellt.

Die vorsitzende Richterin Laurence Massart ordnete den Umbau an. Die Umgestaltung der Anklagebank in einen Glaskasten ohne Zwischenwände verzögerte den Prozessbeginn um fast zwei Monate.

Die Reihen der Opferangehörigen werden gut gefüllt sein. Mehr als tausend Menschen meldeten sich laut Staatsanwaltschaft als Nebenkläger. Der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen im früheren NATO-Hauptsitz stattfindende Prozess ist bis Juni kommenden Jahres angesetzt.

Überlebende leiden bis heute an den Folgen

"Ich erwarte nicht wirklich viele Antworten", sagt die Nebenklägerin Sandrine Couturier. Aber sie will im Gerichtssaal den Angeklagten gegenübertreten. "Ich will mich mit dem konfrontieren, was Menschen fähig sind zu tun. Ich muss akzeptieren, dass nicht jeder ein guter Mensch ist."

Couturier stand in der U-Bahn-Station Maelbeek am Gleis, als der Attentäter in einem U-Bahn-Waggon den Sprengstoff zündete. Auch sechseinhalb Jahre danach hat sie mit den Traumata zu kämpfen. Sie klagt über "Gedächtnisverlust" und "Konzentrationsprobleme", die mit dem Näherrücken des Prozessbeginns wieder auftauchten.

Weitere Überlebende und Zeugen berichten, noch immer häufig unter Angstzuständen und Depressionen zu leiden. Der ehemalige Basketballprofi Sébastien Bellin, der am 22. März nach New York fliegen wollte, verlor bei dem Attentat am Flughafen ein Bein. Er verspüre keinen Hass gegen die Täter, sagt er. "Das würde mir die Energie rauben, die ich brauche, um mich wiederaufzubauen."

Am Mittwoch wird die Anhörung mit der Bildung der aus Bürgern bestehenden Jury beginnen. In Belgien werden terroristische Straftaten noch immer von zwölf Bürgern beurteilt, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden und drei Berufsrichtern zur Seite stehen.