Millionen-Klage des Schlecker-Insolvenzverwalters wird neu geprüft

Karlsruhe – Knapp elf Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker könnte eine große Schadenersatz-Klage des Insolvenzverwalters doch noch zum Erfolg führen. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe urteilte am Dienstag, dass das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) dessen Forderungen vorschnell abgewiesen hatte. Nun muss dort alles noch einmal neu geprüft werden. Damit zieht sich das Insolvenzverfahren zwar immer weiter in die Länge. Gleichzeitig besteht für die Gläubiger Hoffnung, dass es am Ende mehr Geld zu verteilen gibt. (Az. KZR 42/20)