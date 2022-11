KV-Verhandlungen abgeschlossen: Gehälter im Handel steigen bis zu 8,67 Prozent

Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich und betrifft rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. 70 Prozent aller Beschäftigten im Handel sind Frauen. Mehr als ein Drittel davon arbeitet Teilzeit. "Gerade noch als Krisenheldinnen beklatscht, trifft sie die Teuerungskrise nun mit voller Härte. Die ÖGB-Frauen sprechen daher ihre volle Unterstützung für einen fairen KV-Abschluss im Handel aus", so ÖGB-Frauenvorsitzende Korinna Schumann am Dienstag in einer Aussendung. (TT.com, APA)