Neuregelung bei Kreditvergabe soll Altersdiskriminierung beenden

Wien – Durch eine Novelle des Hypothekar- und Immobiliengesetzes sollen Seniorinnen und Senioren leichter Kredite bekommen. Banken sollen demnach bei der Vergabe stärker auf die Rückzahlungswahrscheinlichkeit und das Vorhandensein von Sicherheiten abstellen können als auf die statistische Lebenserwartung des Kreditnehmers, so Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Für Seniorenrats-Präsidentin Ingrid Korosec ist das ein "Meilenstein gegen Altersdiskriminierung".

Derzeit orientieren sich die Banken im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung an der statistischen Lebenserwartung, da Kredite unabhängig von bestehenden Sicherheiten bis zum laut Sterbetafel erwarteten Lebensende vollständig zurückbezahlt werden müssen. Dazu kommt noch, dass manche Institute auch ein Höchstalter festsetzen. Wenn Menschen in einem höheren Lebensalter dann ihre Wohnung oder ihr Haus altersgerecht umbauen oder auch nur ihre Heizung austauschen wollen, bekommen sie dafür unter Umständen keinen Kredit mehr.

Mit der nach deutschem Vorbild erarbeiteten Novelle, die am 1. April 2023 in Kraft treten soll, soll nun geregelt werden, unter welchen Umständen die Lebenserwartung bei der Kreditvergabe unberücksichtigt bleiben darf, so Zadic. Künftig muss es nur mehr wahrscheinlich sein, dass die Kreditnehmerin bzw. der Kreditnehmer zu Lebzeiten die laufenden Kreditraten bezahlen kann. Außerdem müssen die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte die Verbindlichkeiten abdecken können.