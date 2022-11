Buddhistischer Tempel in Thailand verwaist: Alle Mönche auf Entzug

Bangkok – Methamphetamin statt Meditation: Wegen positiver Drogentests sind in Thailand alle Mönche eines buddhistischen Tempels zum Entzug geschickt worden. Die vier Mönche, darunter ein Abt, eines Tempels im ländlichen Bezirk Bung Sam Phan seien positiv auf Methamphetamin getestet worden, sagte Behördenvertreter Boonlert Thintapthai am Dienstag. Die Mönche seien zum Drogenentzug in eine Klinik geschickt worden. „Der Tempel hat nun keine Mönche mehr“, schilderte der Behördenvertreter.