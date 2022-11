Die 99ers stehen heute auf der Speisekarte der Innsbrucker Haie

Auf die Innsbrucker Haie wartet heute (19.15 Uhr) mit den Graz 99ers eine harte Nuss. Die Tabelle darf dabei nicht trügerisch sein.

Innsbruck – Keine Frage: Die Innsbrucker Haie peilen mit dem dritten Heimsieg und insgesamt vierten vollen Erfolg in Serie in der Tiwag-Arena den Sprung an die Tabellenspitze an. Man(n) will so lange wie möglich im Flow bleiben, um den Punktepolster in den Top sechs anwachsen zu lassen.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Wer gegen die Graz 99ers an ein leichtes Spiel glaubt, verkennt dennoch ein gutes Stück weit die Realität. „Sie sind defensiv sehr stark und haben einen der besten Goalies der Liga“, lobt HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe die steirische Defensivarbeit. Im Liga-Ranking ist Goalie Christian Engstrand mit einer Fangquote von 93,2 Prozent augenblicklich die Nummer eins.

Und vorne wurde auch nachjustiert: Die Haie-Fans dürfen sich heute wieder über Andrew Yogan freuen, der es in zwei Spielzeiten für die Innsbrucker auf unfassbare 124 Scorerpunkte gebracht hat, danach für Dornbirn (48) und Fehervar (52) in jeweils einer Saison die Quote hoch hielt. Im Dress der Grazer schrieb der 30-jährige Sonnyboy in seinen ersten drei Spielen gleich viermal (zwei Tore, zwei Assists) an.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Der 36-jährige Schwede Niklas Olausson stellte sich mit all seiner Erfahrung in den ersten zwei Spielen mit drei Punkten ein. „Sie haben frischen Schwung gebracht“, weiß O’Keefe, dass ein harter Tanz wartet. Einser-Goalie Tom McCollum bekommt heute eine lohnende Pause, das Vertrauen in den erfahrenen Back-up René Swette ist ja genauso groß. Und der 34-jährige Routinier kennt den „Yogi“ aus gemeinsamen Tagen bestens.

Entgeltliche Einschaltung

Detail am Rande: Das Match zwischen den Vienna Capitals und Tabellenführer Bozen fällt heute ins Wasser, weil die Kühlanlage der Wiener neuerlich defekt ist.