Jäger machte Fotos: Seltene Wildkatze in Osttirol nachgewiesen

Ein Osttiroler Jäger machte im Sommer bei einem Reviergang in St. Johann in Walde auf 1950 Metern Seehöhe wildbiologisch sensationelle Aufnahmen. Er konnte damit das Vorkommen der Europäischen Wildkatze im Bezirk Lienz nachweisen.

St. Johann im Walde – Eine „wildbiologische Sensation“ ist einem Tiroler Jäger in Osttirol gelungen: Er machte ein Bild einer Europäischen Wildkatze in freier Natur und konnte somit den ersten Fotonachweis aus Tirol erbringen. Wie der Tiroler Jägerverband berichtet, galt die Wildkatze in Tirol nämlich als längst ausgestorben.

Bei einem Reviergang in St. Johann im Walde huschte dem Osttiroler Waidmann nun das seltene Tier vor die Linse. Er schickte seine Fotos zur Beurteilung an den Jägerverband, wo sie als Sensation gewertet wurden.

„Dies ist erst der zweite bestätigte Nachweis einer Wildkatze in Tirol und der erste mittels eindeutiger Fotos. Die Merkmale der Fellzeichnung und Körpergestalt sind klar der Europäischen Wildkatze zuzuordnen. Vermutlich wird der mögliche Lebensraum für Wildkatzen in Tirol stark unterschätzt“, wird Wildökologin Martina Just in der Aussendung zitiert.