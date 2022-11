Proteste im Iran: General räumt erstmals hohe Zahl an Toten ein

Laut Menschenrechtlern dürften bislang 450 Demonstranten im Zuge der Proteste im Iran getötet worden sein, darunter 64 Kinder. Ein iranischer General sprach in einer Rede nun erstmals von Hunderten Toten.

Teheran – Erstmals hat ein iranischer General im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten in dem Land von vielen Todesopfern gesprochen. General Amir-Ali Hajizadeh, der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), sprach in einer Rede von mindestens 300 Toten, wie ein Video des Onlineportals Tabnak am Dienstag zeigte. Er erwähnte dabei auch Märtyrer – gemeint sind damit getötete Sicherheitskräfte und Polizisten.