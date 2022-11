Metallica kündigten für April erstes Studio-Album seit 2016 an

New York – Die US-Metal-Band Metallica hat ihr erstes Studio-Album seit 2016 und eine Welttournee angekündigt. Ihr zwölftes Studio-Werk trage den Titel "72 Seasons" und werde am 14. April 2023 veröffentlicht, teilte die Band am Montag auf ihrer Website mit. Als erste Hörprobe wurde der Song "Lux Aeterna" online gestellt.

Die Metalband kündigte außerdem eine lange Welttournee an. 22 Städte stehen bisher auf der Liste. Ein Österreich-Termin ist vorerst nicht darunter, am 24. Mai gastieren Metallica in München und am 26. Mai in Hamburg. (APA/AFP)