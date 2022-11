Laut Sensor-Technologie kein Ballkontakt von Ronaldo vor 1:0-Treffer

Cristiano Ronaldo war sich ganz sicher. Das Tor gehört mir, zeigte Portugals Kapitän nach dem 2:0 im WM-Spiel am Montagabend gegen Uruguay immer wieder gestenreich an.

Doha – Doch der Fußball-Weltverband FIFA sprach den 1:0-Führungstreffer im Lusail-Stadion in Katar nach anfänglichen Irritationen seinem Teamkollegen Bruno Fernandes zu - und auch die Auswertung der Sensor-Technologie im offiziellen Spielball spricht klar gegen Ronaldos Version.

Die Connected Ball Technology, die im „Al Rihla Official Match Ball" von Adidas untergebracht ist, habe „definitiv keinen Ballkontakt von Cristiano Ronaldo für das Eröffnungstor des Spiels" gezeigt, sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen auf Anfrage. Der 500-Hz-IMU-Sensor im Inneren des Balls ermögliche eine sehr genaue Analyse. „Es konnte keine externe Kraft auf den Ball gemessen werden, wie das Fehlen des 'Herzschlags' in unseren Messungen und in der beigefügten Grafik zeigt."