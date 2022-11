Entscheidung in Gruppe D: Australien, Dänemark – oder freut sich der Dritte?

Australien: Die Socceroos hoffen auf den ersten Achtelfinal-Einzug bei einer WM seit 16 Jahren. Mit einem Sieg wären sie sicher weiter, womöglich auch schon mit einem Unentschieden. Die Euphorie in der Heimat ist nach dem 1:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien riesig. Die Mannschaft ist qualitativ limitiert, tritt aber extrem leidenschaftlich auf und dürfte sich auch gegen Dänemark in jeden Zweikampf werfen.

Tunesien: Die Chancen auf den erstmaligen Einzug in ein WM-Achtelfinale stehen für die Tunesier äußerst schlecht. Um die Mini-Möglichkeit zu wahren, müssen sie gegen den Titelverteidiger gewinnen. Und dann kommt es auch noch auf das Ergebnis zwischen Australien und Dänemark an. Die Ausgangslage ist also alles andere als einfach. Hinzu kommt, dass die Tunesier sich im bisherigen Turnierverlauf extrem schwertun, Chancen herauszuspielen. Das macht es gegen die bisher so souveränen Franzosen nicht leichter.