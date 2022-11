Trauerminute im Parlament für totgeglaubten Alt-Kanzler Vranitzky

Ein gefälschter Account verbreitete als Minister Totschnig die Todesnachricht. Die SPÖ-Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek hatte in einer Chatnachricht vom vermeintlichen Ableben erfahren.

Wien – Im Sozialausschuss des Nationalrats ist am Dienstag eine Trauerminute für Alt-Kanzler Franz Vranitzy (SPÖ) abgehalten worden - obwohl dieser am Leben ist. Wie "Der Standard" berichtete, dürfte ein Fake-Account auf Twitter mit einer gefälschten Todesmeldung der Auslöser gewesen sein. SPÖ-Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek hatte in einer Chatnachricht von dem vermeintlichen Ableben erfahren, darauf wurde Vranitzkys gedacht.