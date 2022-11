Finanzausschuss segnete Gewinnabschöpfung von Energieunternehmen ab

Auch dem Stromverbrauchsreduktionsgesetz wurde zugestimmt. Damit soll der Stromverbrauch in Spitzenzeiten um mindestens fünf Prozent gesenkt werden.

Wien – Vor knapp zwei Wochen hat die Regierung deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen, aber auch von Stromerzeugern vorgeschlagen. Gewinne von Öl- und Gasfirmen sollen demnach abgeschöpft und die Erlöse von Stromerzeugern gedeckelt werden. Im heutigen Finanzausschuss haben ÖVP, NEOS und die Grünen diesen Maßnahmen sowie dem Stromverbrauchsreduktionsgesetz zugestimmt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz.