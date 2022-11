Als erste Frau bei Männer-WM: Französin Frappart pfeift Deutschland-Match

Doha – Im entscheidenden Gruppenspiel Deutschland gegen Costa Rica wird unabhängig vom Ergebnis Fußball-Geschichte geschrieben. Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird als erste Frau in der langen Historie der WM der Männer ein Spiel leiten. Die Ansetzung gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt. Für die DFB-Auswahl geht es gegen die Mittelamerikaner um die Qualifikation für das Achtelfinale – nur ein Sieg führt in die K.o.-Runde.