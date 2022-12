16- und 18-Jähriger für zahlreiche Ladendiebstähle in Imst verantwortlich

Imst – Ein Mitarbeiter in einem Imster Lebensmittelgeschäft ertappte am 29. November zwei junge Diebe auf frischer Tat. Die beiden Burschen im Alter von 16 und 18 Jahren wollten gegen 8.30 Uhr Waren aus dem Geschäft stehlen, als sie von dem Mitarbeiter angehalten wurden.

Weitere Erhebungen ergaben, dass die Jugendlichen an weiteren Diebstählen im November in mehreren Geschäften in Imst beteiligt waren. Dabei wurden verschiedene Schmuckgegenstände, Kleidungsstücke sowie Kosmetikartikel in bislang unbekannter Schadenshöhe gestohlen. Die beiden Beschuldigten zeigten sich umfassend geständig. (TT.com)