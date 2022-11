„Super-Haie“ machten den goldenen November perfekt

Mit einem 5:2 gegen die Graz 99ers, dem dritten Heimsieg und vierten vollen Erfolg in Serie, stehen die Haie wieder an der Tabellenspitze.

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie legten am Dienstag in den Anfangsminuten los wie die Feuerwehr. Bei den Graz 99ers bewies an dieser Stelle aber auch Back-up-Keeper Nicolas Wieser, der bei den Gästen überraschend im Kasten stand, dass er sein Handwerk versteht. Nach einer Glanztat gegen Simon Bourque klopften auch Martin Ulmer und Corey Mackin vergeblich an. Jamal Watson vergab in Unterzahl nach Mader-Vorlage eine weitere Großchance, ehe ausgerechnet der sträflich allein gelassene Ex-Hai Andrew Yogan zum 0:1 (14.) traf.