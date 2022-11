Auto übersehen: 54-Jährige bei Unfall in Seefeld verletzt

Seefeld – Bei einem Unfall in Seefeld wurde am Dienstag eine 54-jährige Frau unbestimmten Grades verletzt. Die Italienerin wollte mit ihrem Auto gegen 10.45 Uhr von einer Gemeindestraße in die Seefelder Straße (B177) in Fahrtrichtung Norden einbiegen, als sie einen entgegenkommenden Pkw übersah.