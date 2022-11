Gerber übergibt TVB-Obmannschaft, Spannung vor Wahl

Innsbruck – Im Tourismusverband „Innsbruck Tourismus“ geht heute Nachmittag die jährliche Vollversammlung über die Bühne. Dabei wird es erneut zu einem Wechsel an der Spitze des TVB-Vorstandes kommen. Wie berichtet, wird Noch-Obmann Mario Gerber sein Amt zur Verfügung stellen und auch aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Das begründet sich darin, dass Gerber seit dem 25. Oktober als für den Tourismus zuständiger Landesrat in der Landesregierung tätig ist.

Der Aufsichtsrat wird heute also – während einer Sitzungsunterbrechung der Vollversammlung – aus seinen Reihen einen neuen Obmann wählen. Es könnte aber auch erstmals in der Geschichte des TVB eine Obfrau werden. Interesse an dem Job haben nämlich die bisherige Obmann-Stv. und Hotelierin Katharina Schnitzer-Zach als auch Aufsichtsrat und Noch-MPreis-GF Peter Paul Mölk angekündigt. Das Rennen ist offen.