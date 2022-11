Enger Fasnachtskalender in Tirol nach Corona-Pause

Den Anfang im Bezirk Imst macht Arzl im Pitztal – der so genannte Singeslerlauf am 29. Jänner, der 2023 regulär stattfindet. Anders als die Imster Buabefasnacht am 5. Februar: Das dortige Komitee reagierte mit der einmaligen Altersanhebung auf 17 Jahre, damit diejenigen Burschen, die vergangenes Jahr mitgehen hätten können, dieses Jahr berücksichtigt werden. Am 12. Februar kommt es zu einer Terminkollision im Bezirk Imst: Gleichzeitig finden da das Nassereither Schellerlaufen und die Walder Fasnacht (Weiler von Arzl i. P.) statt. Beide Veranstaltungen zählen zu den ganz großen Highlights des Bezirks: Das (verschobene) Schellerlaufen gilt als eine der farbenprächtigsten Fasnachten, in Wald ist ein Großteil der männlichen Bevölkerung in den Umzug eingebunden, der mit seinen Kostümen der Roller und Scheller an das Imster Schemenlaufen erinnert. Den Abschluss der Imster Fasnachten bildet der Flitschelarlauf in Sautens am 19. Februar.