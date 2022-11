Spendensammler am Kragen aus dem Haus gezogen: Geldstrafe für Osttirolerin (57)

Innsbruck – Ein aufsehenerregender Fall wurde gestern am Innsbrucker Landesgericht verhandelt. Eine 57-Jährige soll im August vergangenen Jahres in Lienz einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes (RK) eine Treppe hinuntergestoßen und ihn danach am Kragen aus dem Haus gezogen haben. Der Mann war unterwegs, um für das Rote Kreuz Spenden zu sammeln. Die Angeklagte bekannte sich vor Gericht nicht schuldig.