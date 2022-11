Studierende der Euregio rücken in WGs am Schlachthof zusammen

25 möblierte Wohneinheiten für 72 junge Menschen in Ausbildung sind am Schlachthof in Innsbruck entstanden. Kostenpunkt: 6,4 Mio. Euro.

Innsbruck – Nahezu unleistbare Immobilienpreise sorgen für enormen Druck am Wohnungsmarkt in Innsbruck. Die Stadt Innsbruck sieht einen Ausweg aus der Wohnmisere im (Aus-)Bau von leistbaren Wohnungen, auch für Studierende. Mit der Schlüsselübergabe des „Euregio-Campus“ in Dreiheiligen feierte ein Großprojekt nun eine Etappenfertigstellung.

Die Gründerzeit-Wohnanlage Schlachthofblock wird bis zum Jahr 2026 saniert und durch einen partiellen Neubau ausgeweitet.

Um auch Auszubildenden günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, werden in den Eckhäusern Erzherzog-Eugen-Straße 25 und 39 sowie in der Schlachthofgasse 14 Wohnraum, Gemeinschaftsräume sowie diverse Bildungsmaßnahmen für Studierende und junge Menschen in Ausbildung aus der Europaregion (kurz Euregio) Tirol-Südtirol-Trentino realisiert.

Gestern Dienstag wurden im Beisein von Landeshauptmann Anton Mattle, Bürgermeister Georg Willi sowie dem Geschäftsführer der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), Franz Danler, die ersten Schlüssel für den Euregio-Campus übergeben.

Möblierte Wohngemeinschaften für insgesamt 72 Bewohnerinnen und Bewohner in 25 großzügigen Einheiten werden angeboten. Seitens der IIG werden die Küchen, Bäder, Vorzimmer sowie die Zimmer mit Bett, Schrank, Regal, Schreibtisch und Bürostuhl fix ausgestattet und mit einer Wohnraumbelüftung, WLAN und Kellerabteil versehen.

Für das Bauvorhaben sind Kosten in der Höhe von rund 5,9 Millionen Euro zuzüglich Einrichtung um circa 500.000 Euro, also in Summe etwa 6,4 Millionen Euro, angesetzt.

Betrieben wird der Campus von der Akademikerhilfe. Dazu wurde noch zusätzlich eine Vereinbarung mit der Euregio über eine mögliche Belegung der Wohngemeinschaften getroffen. Interessierte Auszubildende aus der Europaregion können sich direkt bei der Akademikerhilfe unter www.akademikerhilfe.at anmelden. (TT)