Pfeifer wälzt US-Pläne: Tiroler Holzkonzern will weiter wachsen

Die Tiroler Holzgruppe erwartet für das laufende Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz und will nach Übersee expandieren.

Imst – Die Holzgruppe Pfeifer mit Sitz in Imst hegt Expansionspläne. Unlängst wurde die Konzerntochter „Pfeifer US GmbH“ gegründet, die sich mit Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sowie dem Warenhandel beschäftigt. Was die Firmenbezeichnung nahelegt, bestätigt Michael Pfeifer, CEO der Pfeifer Holding, auf TT-Nachfrage. „Wir schauen uns die USA genauer an und prüfen dort einige Sachen“, sagt Pfeifer: „Die Expansionsgedanken sind vorhanden. Die USA sind als Produktionsort nicht uninteressant.“ Ein konkretes Projekt zu vermelden gebe es aber noch nicht. Schon derzeit exportiere man zahlreiche Produkte wie etwa Palettenklötze, Schalungsprodukte oder Schnittholz nach Übersee, so Pfeifer.

Die Oberländer Holzgruppe führt aktuell an acht europäischen Standorten insgesamt elf Werke auf: vier in Tirol (Imst, Kundl), fünf in Deutschland und zwei in Tschechien. Das aktuelle Jahr laufe für die Pfeifer-Gruppe „nicht so schlecht“, schildert der Firmenchef, wenngleich die letzten Monate „etwas schwieriger“ gewesen seien, weil in der Baubranche einige Projekte verschoben worden seien. Für das laufende Jahr erwartet Pfeifer ein Umsatzplus von rund 10 Prozent: „Wir werden rund 1,1 Milliarden Euro umsetzen, auch als Folge von Produktionssteigerungen.“ Noch im Jahr 2018 lag der Konzernumsatz bei 706 Millionen Euro, 2020 bei 668 Millionen Euro.