Aufstiegskrimi: Argentinien und Polen im WM-Achtelfinale

Argentinien steigt nach einem überzeugenden 2:0-Sieg als Gruppensieger ins WM-Achtelfinale auf und trifft dort am Samstag auf Australien. Die unterlegenen Polen kamen ebenfalls weiter und bekommen es nun mit Frankreich zu tun. Für Mexiko war ein 2:1 gegen Saudi-Arabien zu wenig.

⚽ WM 2022, Gruppe D

🟢 Polen - Argentinien 0:2 (0:0)

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Argentinien mit Superstar Lionel Messi hat es ins Achtelfinale der WM in Katar geschafft. Der zweimalige Weltmeister feierte am Mittwoch in Doha einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Polen und zieht als Sieger der Gruppe C in die K.o.-Runde ein. Auf Platz zwei retteten sich die Polen um Barca-Stürmer Robert Lewandowski, die dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Mexikanern (2:1 gegen Saudi-Arabien) weiter kamen.

Nach einem verschossenen Foulelfmeter von Messi, der in der 39. Minute an Polen-Torwart Wojciech Szczesny scheiterte, erlöste Alexis Mac Allister (46.) mit seinem Treffer die Argentinier. Julian Alvarez (67.) stellte den Endstand her.

Es war ein sehr wichtiger Sieg. Wir wussten, dass wir gewinnen müssen, damit wir Erster werden. Jetzt heißt es weitermachen. Alexis Mac Allister, Argentinien-Torschütze

Im Achtelfinale treffen die Argentinier am Samstag (20.00 Uhr/live TT.com-Ticker) auf Australien. Polen bekommt es einen Tag später mit Titelverteidiger Frankreich zu tun (16.00 Uhr/live TT.com-Ticker).

Entgeltliche Einschaltung

⚽ Gruppe C, 3. Spieltag Polen - Argentinien 0:2 (0:0)

Doha, Stadium 974, 44.089 Zuschauer SR Makkelie/NED

Tore: 0:1 (46.) Mac Allister, 0:2 (68.) Alvarez Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

🟢 Saudi-Arabien - Mexiko 1:2 (0:0)

Bitter enttäuscht ließen sich die Mexikaner auf den Rasen des imposanten WM-Endspielstadions fallen. Im nervenaufreibenden Finale der Gruppe C fehlte den Lateinamerikanern ein Tor zum Achtelfinale – das 2:1 (0:0) gegen das ebenfalls ausgeschiedene Saudi-Arabien war am Mittwochabend nicht genug. Erstmals seit 1978 scheiterte El Tri wieder in der Gruppenphase, die Saudis verpassten nach ihrem Auftaktsieg gegen Argentinien die vor dem Spiel sogar noch mögliche Sensation bei der ersten WM im arabischen Raum.

Henry Martín (48.) und Luis Chávez (52.) schossen Mexiko vor 84.985 Zuschauern zwar zum verdienten ersten Erfolg in Katar. Salem Mohammed Al-Dausari beendete spät alle Hoffnungen der Mexikaner (90.+5), die weitere beste Chancen vergeben hatten. Zwischenzeitlich war Mexiko nur noch wegen der Fair-Play-Wertung hinter Polen, das trotz der Niederlage im Parallelspiel feiern durften.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

⚽ Gruppe C, 3. Spieltag Saudi-Arabien - Mexiko 1:2 (0:0)

Lusail, Lusail Iconic Stadium, SR Oliver (ENG)

Tore: 0:1 (48.) Martin, 0:2 (52.) Chavez, 1:2 (95.) Aldawsari Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

📊 Die Tabelle der Gruppe C:

📆 Die nächsten Spiele auf einen Blick: