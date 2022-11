Mit einer Schatztruhe voller guter Geschichten durch den Advent

„Gerade jetzt, wo wir mit so vielen Krisen konfrontiert sind und das Gefühl haben, eine Krise löst die nächste ab, fokussiert sich der Blick oft sehr auf negative Meldungen“, weiß Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb. In diesem Gefühl der Ohnmacht sei es besonders wichtig, gute Geschichten zu hören. Von positiven Beispielen, wo Menschen aktiv werden, sich engagieren und Gutes tun. „Wir sind zwar in manchen Dingen ohnmächtig, aber nicht in allen“, betont Rathgeb. Dank der vielen freiwilligen Helfer und zahlreichen Initiativen sitze man in der Caritas auf einem Schatz an guten Geschichten. Diese Schatztruhe wird sich auch heuer für die Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung wieder öffnen – in Form eines Adventkalenders mit 24 guten Geschichten.