Innsbrucker Festival des inklusiven Theaters: Sensible Spiele ohne Barrieren

Innsbruck – Inklusion: Das ist allzu gern Schlagwort und Absichtserklärung. Seit Jahren macht „Inklusion“ in allerlei Kontexten die Runde, von der Schule bis zur Kunst. Defizite, in Fragen der Barrierefreiheit etwa, werden beklagt, Besserung gelobt – Sensibilisierung, so scheint es, ist ein langwieriger Prozess regelmäßiger Vergegenwärtigung. Theater kann ihn begleiten – und immer wieder anstoßen.

In Innsbruck gibt es seit 2016 ein biennal ausgerichtetes Festival des inklusiven Theaters. Professionelle Produktionen, die von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung erarbeitet wurden, werden dabei vorgestellt. Gezeigt werden Gastspiele aus ganz Österreich, aber auch Arbeiten, die in Tirol entstanden sind. Erfolg und Zuspruch gab dem Veranstalterteam um Armin Staffler Recht. Doch zuletzt hat die Pandemie auch das Innsbrucker Festival auf die Probe gestellt. Mehrfach musste die dritte Auflage verschoben werden. Morgen Donnerstag wird sie im Innsbrucker Brux eröffnet. Um elf und um 18.30 Uhr steht dort „Kein Päckchen für Sandro“ – eine Produktion des Grazer Mezzanin Theaters – auf dem Spielplan, das von Flucht, Trauer und dem unbändigen Willen zum Happy End handelt. Beschlossen wird der erste Festivalabend von der inklusiven Tiroler Tanzgruppe InnTango.

Am Freitag, 2. Dezember, präsentiert die Innsbrucker Gruppe SpectAct und ihr Stück „Dis*is*ability“, das sich mit den Fragen, wo Behinderung anfängt und wie nicht zuletzt öffentlich darüber gesprochen wird, beschäftigt (17 Uhr). Danach kommt „Rolling by the River“, eine theatral-tänzerische Produktion der Linzer Gruppe Transitheart zur Tirol-Premiere (20 Uhr). Am Samstag – dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung – steht dann unter anderem das Tanztheaterstück „UN/gleich, aber jeder möchte“ aus Wien (19.30 Uhr) auf dem Programm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Reservierungen: info@brux.at (TT)