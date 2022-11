Die Nicht-Wahrnehmungen des jetzigen Bundeskanzlers

Zum zweiten Mal war Kanzler Karl Nehammer in den parlamentarischen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geladen. Im Untersuchungszeitraum war er Generalsekretär der Volkspartei, dann Innenminister gewesen. Bereits zum Auftakt im März war Nehammer geladen. Damals geriet Inhaltliches in den Hintergrund – wegen vieler Geschäftsordnungsdebatten.

Am Mittwoch war das wieder so. Der Kanzler sagte zwar, zu versuchen, die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hatte aber schon vor Beginn der Sitzung bekräftigt, Nehammer könne nur zu dessen früheren Funktionen befragt werden. Ansonsten werde man sich mit Geschäftsordnungsdebatten wehren. Hanger: „Wir werden wieder sehr genau darauf achten, dass alle Fragen durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind.“

Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl ließ die Frage nach einer Unterbrechung zu. Nehammers Antwort: „Ja.“ Er wisse aber nicht, was Fleischmann, der seit Kurzem wieder die Kommunikation der ÖVP leitet, im Detail vorgeworfen werde. Als Fleischmann damals im Kanzleramt war, sei er Generalsekretär gewesen. Danach gefragt, ob er „Wahrnehmungen“ zu Umfragen in dieser Zeit habe, sagte Nehammer: „Aus meiner Erinnerung kann ich weder bestätigen noch ausschließen, dass ich in dieser Zeit mit Fleischmann über Umfragen gesprochen habe.“

Geschäftsordnungsdiskussionen und ein „Ich habe keine Wahrnehmung“ von Nehammer zogen sich durch die gesamte Befragung. So gab es beides auch ob der Frage der SPÖ-Fraktion nach Gegenleistungen an die ÖVP für öffentliche Aufträge. Es ging um 500.000 Euro, die der Partei von der Agentur Mediacontacta gestundet worden waren – und damit vermeintlich in Zusammenhang stehende öffentliche Aufträge. Er habe keine Wahrnehmung dazu, antwortete Nehammer schließlich. Den Chef des Unternehmens kenne er schon lange aus seiner Zeit in Niederösterreich.