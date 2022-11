Rotes Kreuz ruft zur Blutspende vor Weihnachten auf

Jeden Tag werden in Österreich rund 1000 Blutspenden benötigt. Wegen Krankheit und Weihnachtsurlauben fallen aber viele Spender aus.

Wien – Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende vor Weihnachten auf. Wer an einer Erkältung mit Symptomen wie Fieber, Schnupfen, Halsweh und Husten leidet, kann genau wie Grippe- oder Covid-19-Patienten kein Blut spenden. Dazu kommt, dass aufgrund von Urlauben in den Weihnachtsferien noch weniger Blutspenden eintreffen. Täglich werden in Österreich aber rund 1000 Blutspenden benötigt. Die Versorgung aller Spitäler erfordert daher die Hilfe zahlreicher freiwilliger Blutspender.