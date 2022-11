Autos drehten Runden am Modellflugplatz in Kematen: Massive Schäden

Kematen – Unbekannte haben am Dienstag vergangener Woche den Modellflugplatz in Kematen für Fahrmanöver missbraucht und dadurch laut Polizei massive Schäden verursacht. Zwischen 19 und 19.30 Uhr drehten die Lenker eines Audi A5 Coupé und eines BMW 3 Coupé – beide Fahrzeuge waren weiß – demnach Runden am Flugplatz und beschädigten dabei die Landebahn.