Blinder Passagier: Maus an Bord einer AUA-Maschine entdeckt

Vor dem Start der Maschine von Wien nach Hamburg entdeckte die Crew eine Maus – angeblich in einem Schwarzbrotcontainer für die Business Class. Das eingefangene Tier wurde an Bodenmitarbeiter übergeben.

Wien – Für eine tierische Überraschung hat eine Maus an Bord einer Maschine der Austrian Airlines gesorgt. Bei dem Frühflug OS175 von Wien-Schwechat nach Hamburg entdeckte die Crew der Fluglinie bei der Beladung des Caterings einen Nager in einem Behälter. "Die betroffene Ware wurde umgehend entsorgt", teilte die AUA auf Anfrage am Mittwoch mit. Zuerst berichtete die Kronen Zeitung über den Vorfall.

Für eine Flugverspätung sorgte der Zwischenfall am vergangenen Freitag aber nicht. Noch vor dem Abflug konnte das eingefangene Tier laut Airline an Bodenmitarbeiter am Flughafen übergeben werden. Was danach mit dem Tier geschah, konnte die AUA zunächst nicht mitteilen. Laut Kronen Zeitung wurde das Tier in einem für die Business Class bestimmten Schwarzbrotcontainer gefunden.