Ministerpräsidentinnen-Treffen: Sanna Marin reagiert schlagfertig auf Reporterfrage

Auckland – Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat bei einem Besuch in Neuseeland eine Reporterfrage nach dem Zweck ihrer Reise schlagfertig gekontert. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrer Kollegin Jacinda Ardern nur wegen des ähnlichen Alters oder anderer Gemeinsamkeiten treffe oder ob die Neuseeländer jetzt mehr Abkommen mit Finnland erwarten können, sagte Marin am Mittwoch in Auckland: "Wir treffen uns, weil wir Ministerpräsidentinnen sind."