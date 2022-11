Mit Direktzug Berlin-Innsbruck: Das ist der neue Öffi-Fahrplan für Tirol ab 2023

🚌 ÄNDERUNGEN BEI DEN VVT REGIOBUSSEN

▶️ Regiobus Innsbruck-Land

Regiobus 508 Dorfbus Thaur

Der Dorfbus Thaur startet seine Runden: von Montag bis Samstag von 06:13 bis 20:45 Uhr verbindet er in einem Halbstundentakt Thaur nicht nur mit der Dörferstraße, sondern fährt weiter bis zum Bahnhof in Rum. In den Morgenspitzen zwischen 06:13 und 08:13 verkehrt er sogar im 15-Minuten-Takt von Kapons zum Dorfplatz. Am Samstag fährt er von 06:28 Uhr bis 12:15 Uhr im Halbstundentakt.

Die Linienführung

Kapons/Föhrenweg – Adolf Pichlerweg – Kaponsweg - Stollenstraße – Dorfplatz/Isserbrücke (Anschluss Linien 501, 502 und 503) – Schulgasse – Dörferstraße – Lorettoweg – Physiothermstraße - B171 Tiroler Straße – Mobilitätszentrum Rum (Anschluss S-Bahn, REX, Linie T, F und zukünftig Regionalbahn) – Schleife Serlesstraße/Kaplanstrasse/Siemnensstraße – B171 Tiroler Straße – Physiothermstraße – Bert Köllensbergerstraße – Auweg – L8 – Dörferstraße – Schulgasse – Stollenstraße- Krumerweg – Mossgasse – Föhrenweg/Kapons.

Regiobus 4146 Steinach a. Br. - Gschnitz

Wie bereits letzten Winter wird von 23.12.2022 bis 19.03.2023 auf der Regiobus-Strecke 4146 täglich eine Direktverbindung in der Früh zur Bergeralm aus dem Gschnitztal kommend und am Nachmittag direkt retour geschaffen. Abfahrtszeit des Kurses in Gschnitz um 9:16 Uhr und Ankunft Bergeralm um 9:45 Uhr. Der bestehende Kurs mit Abfahrt in Steinach a. Br. um 15:45 Uhr fährt von der Bergeralm um 15:40 Uhr (Ankunft Gschnitz um 16:05 Uhr).

Regiobus 4144 Steinach a. B. – Vals - Schmirn

Um die Situation der Schülerinnen und Schüler in Schmirn zu verbessern, verkehrt ein zusätzlicher Schülerkurs an den 190 Schultagen im Jahr mit Abfahrt um 12:45 Uhr von Steinach a. Br. bis Schmirn Kasern und retour um 13:11 Uhr ab Kasern bis St. Jodok. Außerdem kommen Fahrten an Sonn- und Feiertagen an insgesamt 115 Tagen im Jahr neu dazu: in der Früh jeweils ein Kurs nach Schmirn und nach Vals, ab mittags in der Sommersaison (01.06.-30.09.) jeweils zwei neue Kurse und in der Wintersaison (01.10.-31.05.) jeweils ein neuer Kurs. Alle Fahrten (Tal ein- und Tal auswärts) werden zu Kursfahrten gemacht und es besteht eine Umsteigemöglichkeit zum und vom Zug in Steinach a. Br. Die neuen Kurse sollen sowohl Einheimischen zu Gute kommen als auch Ausflugsgästen am Wochenende die An- und Abreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen.

Regiobus 432 Scharnitz – Seefeld - Innsbruck

Der Regiobus 432 wird an Werktagen durch einen zusätzlichen Bus um 06:07 Uhr erweitert und damit eine Taktlücke geschlossen.

Regiobus 434 Telfs - Seefeld

Für das Seefelder Plateau kann die Regiobuslinie 434 via Telfs-Mösern-Seefeld bereits heuer umgesetzt werden. Der erste Bus fährt in Telfs um 06:46 Uhr los – der letzte um 20:16. Der Ortsteil Mösern ist nun ganzjährig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zusätzlich profitieren alle Telferinnen und Telfer vom neuen Stundentakt, in dem mehreren Haltestellen im erweiterten Ortszentrum angefahren werden.

Regiobus 4176 Innsbruck - Telfs

Mit einer zusätzlichen Verbindung am Samstag wird die Regiobus Verbindung 4176 optimiert und die Taktlücke geschlossen. Abfahrtszeit der zusätzlichen Fahrt ist in Innsbruck um 14:42 Uhr und retour um 15:43 Uhr in Telfs.

▶️ Regiobus Oberland

Regiobus 320 - Neue Liniennummer im Ötztal

Die Regiobus-Linien 8352 und 4194 zwischen Imst/Haiming und Obergurgl werden ab 11. Dezember zusammengeführt und als Linie 320 beauskunftet. Außerdem wird die Regiobuslinie 8400 (Sölden - Vent) in Regiobuslinie 330 umbenannt. Somit gibt es im Ötztal nur noch dreistellige Liniennummern und Fahrgäste müssen sich nur noch zwei Liniennummern merken. Der bewährte Halbstundentakt bleibt erhalten.

Regiotax 325T AST