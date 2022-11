EU-Kommission will 7,5 Milliarden Euro für Ungarn weiter einfrieren

7,5 Milliarden Euro sollen weiterhin nicht an Ungarn ausgezahlt werden. Das schlägt die EU-Kommission vor. Eine endgültige Entscheidung fällt in einer Woche.

Budapest, Brüssel – Die EU-Kommission will Ungarn wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit weiter 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Budget sperren. Dies geht aus einer Empfehlung hervor, die EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, Kommissionsvize Valdis Dombrovskis und Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch in Brüssel vorlegten.