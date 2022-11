Biathlonstars in Hochfilzen

Lisa Hauser, Felix Leitner und Co. fiebern den Biathlonbewerben am 8. und 11. Dezember in Hochfilzen entgegen.

Für das ÖSV-Biathlonteam hat die Weltcupsaison im finnischen Kontiolahti bereits Fahrt aufgenommen. In der kommenden Woche geht es für die Loipenjäger vom hohen Norden direkt nach Hochfilzen, wo von 8. bis 11. Dezember die zweite Weltcupstation auf dem Programm steht. Die Vorbereitungsarbeiten rund um das moderne Stadion sind praktisch abgeschlossen und die Strecke präsentiert sich bereits in rennfertigem Zustand. Die Vorfreude auf den Heimweltcup ist bei Lisa Hauser, Felix Leitner und Co. heuer gleich doppelt groß. „Hochfilzen ist immer ein besonderes Highlight. Aber nach zwei Jahren erstmals wieder den Jubel unserer österreichischen Fans zu hören, darauf freue ich mich am meisten“, so Lisa Hauser, die sich im Auftakt-Sprint am Donnerstag eine gute Startposition für die Verfolgung am Samstag schaffen will.

200. Weltcuprennen in Hochfilzen

Grund zum Jubeln gibt es in diesem Jahr aber auch für die Veranstalter, denn der Sprint der Herren am Freitag ist zugleich das 200. Weltcup-Rennen in der Tiroler Unterlandgemeinde. Ein besonderer Anlass also, der auch Neo-Hochfilzener Felix Leitner Anerkennung zollt. „Das ist eine beeindruckende Zahl und wir werden alles dafür geben, dass es zu diesem Jubiläum auch sportlich einen Grund zu feiern gibt.“ Spannung und Action sind also garantiert – nicht nur bei den Sprints am Donnerstag und Freitag, sondern auch bei den Verfolgungs- und Staffelbewerben, die am Samstag sowie Sonntag über die Bühne gehen. Mit den Topstars aus Norwegen, Italien oder Deutschland warten allerdings echte Hochkaräter auf die ÖSV-Läufer:innen. Beste Voraussetzungen also für packende Duelle um Top-Platzierungen auf und heiße Stimmung entlang der Strecke. Der Applaus der Zuschauer im Stadion wird auch nach den Rennen bei den Siegerehrungen nicht zu überhören sein. Am Freitag und Samstag findet am Kulturhaus im Ortszentrum von Hochfilzen zudem die Biathlon Party statt.

Last-Minute-Tickets sichern

Karten sind noch in fast allen Kategorien erhältlich. Strecken und Tribünenkarten können online über www.skiaustriaticket.at oder www.biathlon-hochfilzen.at gekauft werden. Für Kurzentschlossene sind auch an den Tageskassen Tickets erhältlich. VIP-Tickets sind ausschließlich über www.biathlon-hochfilzen.at zu beziehen. Das Eintrittsticket ist am Veranstaltungstag zugleich der Fahrschein für die Shuttlebusverbindungen von Saalfelden nach Hochfilzen und im PillerseeTal sowie für alle VVT-Nahverkehrsverbindungen tirolweit (gilt am Tag der Veranstaltung für die Hin- und Retourfahrt tirolweit für alle Verkehrsmittel des VVT im Nahverkehr (ausgenommen IC, EC, Railjet).