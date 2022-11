Soziale Wärme sicherstellen

Seit mehr als acht Monaten herrscht in der Ukraine eine bewaffnete Auseinandersetzung. Von Tausenden gefallenen Soldat:innen und Zivilist:innen ist die Rede. In Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt steht immer wieder die Zuverlässigkeit der Energieversorgung zur Diskussion. Blackout und Gasmangellagen sind zu neuen Bedrohungen geworden und Wohnungen könnten kalt bleiben, weil die Energie für Wärme fehlt.

Knapp 90.000 Asylanträge wurden heuer in Österreich gestellt. Von Menschen, die ihr Land verlassen mussten, weil ein Leben in Würde und Sicherheit dort nicht mehr möglich war. Nicht immer sind diese Menschen in Österreich willkommen, auch nicht in Tirol. Notunterkünfte könnten kalt bleiben, weil manchem Herz der Wille zur sozialen Wärme fehlt.