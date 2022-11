Ein Falter mit Geheimnissen: Landkärtchen wird Insekt des Jahres

Frankfurt am Main – Das Insekt des Jahres 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Tagfalter Landkärtchen (Araschnia levana). Das Tier mit dem ungewöhnlichen Namen verblüffe mit seinem variablen Aussehen, hieß es bei der Bekanntgabe am Mittwoch in Müncheberg (Brandenburg). Der deutsche Name rührt von der relativ bunten und von zahlreichen, unterschiedlich dicken Linien durchzogene Flügelunterseite, die an eine Landkarte erinnert.